Álvarez (UGT): «Dir que el procés no ha tingut conseqüències econòmiques no és dir la veritat»

El secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que el procés català té conseqüències negatives sobre l'economia, encara que ha considerat que el trasllat de seus socials no ha afectat l'economia real i l'ocupació. "Dir que aquest procés no ha tingut conseqüències econòmiques crec que no és dir la veritat", ha afirmat en una entrevista d'Europa Press."És un tema que no podem obviar, perquè, si mantens durant molt temps una situació com la que hem tingut, com la que tenim, amb tota seguretat tindrà repercussions econòmiques i sobre el propi desenvolupament de l'ocupació", ha sostingut el dirigent sindical. "Jo crec que no s'ha d'exagerar, però també cal dir la veritat", ha afegit, i ha alertat que els efectes negatius no només es produeixen a Catalunya, sinó al conjunt d'Espanya. Sobre els canvis de seu social fora de Catalunya després de l'1-O, Álvarez ha dit: "A mi m'agradaria que tornessin perquè seria un signe que estem en una situació de normalitat".En relació a l'acostament entre el govern espanyol i la Generalitat després de la trobada entre els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra i la comissió bilateral, Álvarez ha considerat que "el gest és extraordinàriament positiu" i un pas endavant en si mateix. No obstant això, ha advertit que fa falta temps i, segons afegeix, va més enllà de les voluntats dels dos governs, sinó que és una "qüestió d'estat" que hauria de comptar amb una base més àmplia de partits disposats a buscar una solució.A més, s'ha mostrat crític davant la presó preventiva dels líders independentistes: "Hi ha altres coses que s'han de produir, que no es troben en l'àmbit dels governs, però em sembla que mantenir a la presó els exconsellers de la Generalitat no només no té cap sentit des del punt de vista humanitari, sinó que des del punt de vista jurídic i polític crec que no ajuda aquest procés que s'ha de començar"."Seria bo que es poguessin arbitrar mecanismes que permetin una cosa molt senzilla: no que no hagin de respondre davant de la justícia, sinó poder preparar el judici des de casa seva, amb les seves famílies, perquè això llevaria pressió a la situació que es viu a Catalunya", ha afegit. No obstant això, ha retret les declaracions del Govern que posaven en dubte la separació de poders: "El Govern de la Generalitat no pot continuar qüestionant la independència del poder judicial espanyol. No ajuda a la gent que està a la presó el fet que pugui tenir una solució ràpida".Sobre el posicionament d'UGT en el procés, Álvarez ha assegurat que està "molt orgullós" de la direcció del sindicat a Catalunya, i ha afirmat que el paper que han volgut jugar ha estat el d'estendre ponts en un moment en el qual regnaven els extrems. Ha assegurat que al conjunt d'Espanya s'han donat de baixa del sindicat uns 300 afiliats per raons polítiques: "A Catalunya ha marxat més gent per no respondre les seves necessitats independentistes que pel contrari, però a la resta d'Espanya han marxat perquè no estaven d'acord amb el fet que el sindicat pogués tenir un paper de fer feina per trobar una solució"."Nosaltres volíem dir a l'independentisme que els volíem acompanyar per tornar a la normalitat. Sobretot perquè volíem que a Catalunya tinguéssim un govern estatutari, com el que tenim, que no renunciés a res però que ho fes des del ple respecte a les lleis", ha argumentat en relació amb la seva participació en diverses manifestacions.

