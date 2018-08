Torra veu «raonable» tornar a votar si Sánchez proposa un referèndum

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha considerat "un tracte raonable" deixar de banda el referèndum de l'1 d'octubre i la proclamació de la República de la tardor si l'executiu espanyol proposa celebrar una votació sobre la independència de Catalunya. "El Govern de l'Estat hauria de donar una resposta perquè volem autodeterminar-nos. De fet, ens vam autodeterminar l'1 d'octubre, però podem negociar aquest referèndum i la declaració d'independència del 27 d'octubre", ha valorat en una entrevista de la cadena Russia Today.Entrevistat per l'exprimer ministre escocès Alex Salmond, ha demanat fets a l'executiu de Pedro Sánchez i li ha assegurat que el Govern està disposat a "parlar de tot". Sobre la seva primera reunió amb Sánchez del juliol, ha celebrat que van poder "asseure's junts a una mateixa taula i parlar de tot", fet que considera un bon començament per resoldre la situació política catalana.No obstant això, ha assegurat que "per als catalans és el mateix tenir el senyor Sánchez que el senyor Rajoy", en referència a l'expresident popular, i per aquest motiu ha emplaçat el líder socialista a demostrar que es pot actuar diferent de com ho va fer el PP.Torra ha defensat que en les últimes tres eleccions al Parlament han obtingut majoria les formacions independentistes: "La gent ha expressat el seu suport a la idea de la República catalana i aquest és l'objectiu del nostre Govern, continuar endavant amb el que la gent ens demana fer".Així, ha assegurat comptar amb un mandat democràtic procedent de les eleccions del 21 de desembre, en les quals "els votants van votar a polítics que continuaven el procés que va començar fa cinc o sis anys".

