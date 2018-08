Els Mossos detenen dues persones per agredir un VTC durant la manifestació del 25 de juliol

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lliçà d'Amunt un dels taxistes que durant la manifestació del passat 25 de juliol va participar en l'atac amb "violència i agressivitat" contra un vehicle VTC que, en aquell moment, transportava un matrimoni amb la seva filla petita. Hores més tard, han detingut una segona persona també relacionada amb l'agressió.Segons el relat de la policia, els fets van tenir lloc a la cruïlla dels carrers Aragó i Girona i els assaltants va atacar el cotxe donant-li cops fins a trencar els retrovisors i van abonyegar la carrosseria, provocant danys per valor de 7.000 euros.El conductor va baixar llavors del vehicle per intentar calmar els ànims i alguns dels manifestants el van agredir, li van pintar la cara amb un esprai i li va llançar el pot metàl·lic al cap. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions de persones que la policia ja té identificades.El propietari de dues llicències de taxi ha denunciat als Mossos que dos dels seus vehicles han patit un atac aquest dijous a la matinada al districte de Sant Martí de Barcelona. El taxista ha explicat que li han trencat els vidres del costat del conductor i que li han fet diversos cops a la xapa. Amb tot, no han robat res de l'interior dels vehicles. L'home ha presentat la denúncia aquest dijous al matí a la comissaria de Sant Martí

