À Punt renova els antics repetidors de ràdio de la dècada dels noranta per a arribar a tot el territori

À Punt Mèdia acaba de començar a instal·lar l'equipament tècnic necessari perquè les emissions de ràdio arriben a tot el territori valencià. Tal com ha informat el Diari La Veu, L'equipament s'està instal·lant als 20 repetidors de televisió ubicats en punts estratègics del territori.La instal·lació dels repetidors es concretarà durant aquest estiu i estarà llesta a principis del mes de setembre. El procés de renovació suposa una inversió que supera els 500.000 euros (IVA no inclòs), ha informat la cadena pública en un comunicat.Els repetidors estan ubicats principalment en punts elevats de tot el territori, com ara Ademús, Alcoi o el Desert de les Palmes. Els equips que feien arribar el senyal radiofònic i que funcionaven fins ara eren de la dècada dels anys noranta del segle passat i alguns estaven llogats. En la pràctica, aquesta situació impedia que la ràdio pública dels valencians arribara a molts punts del País Valencià, una mancança que À Punt va resoldre inicialment instal·lant un equipament que garantia que les emissions arribaren als principals nuclis de població. Amb aquesta inversió, més del 90% dels ciutadans podran escoltar la ràdio amb un senyal de qualitat.Els repetidors i les freqüències d'À Punt estan a Ademús (98.2 MHz), Aitana (103.0 MHz), Alcoi (98.7 MHz), l'Alfàs del Pi (101.2 MHz), Calicanto (102.2 MHz), Crevillent (98.4 MHz), Desert de les Palmes (103.7 MHz), Elda (96.5 MHz), Garbí (94.5 MHz), Hurchillo (89.5 MHz), la Llosa de Ranes (101.5 MHz), Mondúver (103.5 MHz), Ontinyent (105.2 MHz), Pina (102.0 MHz), el Poble Nou de Benitatxell (93.5 MHz), Portell de Morella (96.8 MHz), Utiel (100.9 MHz), Vilafranca (101.3 MHz), Villena (95.0 MHz) i Vinaròs (92.0 MHz).

