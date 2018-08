Protecció Civil desactiva l'Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges més intenses i generalitzades

Protecció Civil ha desactivat aquest matí el pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges més intenses i generalitzades i després que la majoria d’incidències derivades de les pluges ja han estat resoltes.Segons el Servei Meteorològic, per aquest divendres es preveu una jornada més estable, tot i que hi haurà algunes nuvolades a la tarda en sectors de muntanya que podran deixar algun ruixat cap al nord-est, sobretot a la comarca del Ripollès. En relació a ales temperatures, s'aprecia la clara refrescada arreu del país i avui les màximes també quedaran més curtes.La passada nit i matinada els xàfecs han descarregat amb forta intensitat al sud de la comarca del Pallars Jussà, al Berguedà i l'Alt Urgell. Per exemple a Gisclareny (Berguedà) hi ha caigut 28 litres en mitja hora, segons ha indicat el Servei Meteorològic.En aquest episodi també s’han produït crescudes importants dels cabals dels rius a totes les conques, sense generar incidències destacables, segons han informat al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

