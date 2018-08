El Govern estudia habilitar un carril exclusiu per a motos en una via d'entrada a Barcelona

El Servei Català de Trànsit (SCT) i el Departament de Territori estan estudiant fer una prova pilot amb un carril exclusiu per a motocicletes en alguna de les vies d'entrada a la ciutat de Barcelona. Així ho ha avançat el director del SCT, Juli Gendrau, en una entrevista a l'ACN, si bé ha preferit no concretar de moment quins vies són les candidates per a la prova pilot.Que les motos poguessin circular pels vorals en hora punta en els corredors metropolitans on fos possible va ser una proposta que va llançar el RACC el maig passat davant l'alta sinistralitat d'aquests vehicles, que representen el 15% del trànsit en els accessos a Barcelona però que pateixen el 41% dels accidents greus o mortals, segons un estudi de l'entitat automobilística. A més, és una mesura que ja s'havia plantejat en alguna ocasió anys enrere. "L'objectiu és clar, reduir la sinistralitat dels motoristes", afirma el director del SCT.Gendrau admet que estan estudiant habilitar un carril per a les motocicletes en algun dels corredors metropolitans d’entrada a la capital catalana, molt congestionats especialment en hores punta. "És un tema que ens interessa, que l'estem estudiant detingudament i, per poc que puguem, farem una prova pilot per fer efectiva la mesura”, assenyala."Hi ha llocs on és més complicat i hi ha espais que permeten fer-ho", resol Gendrau, sense entrar en més detalls sobre les vies que estan analitzant per dur-hi a terme la prova pilot. El RACC va proposar la B-23 en la seva entrada a Barcelona pel Baix Llobregat, tot i que és una via que espera un carril bus-VAO des de fa anys, amb un projecte redactat per Territori. És el Ministeri de Foment qui ha de desencallar aquest projecte de carril bus-VAO, ja que la titularitat de l'autopista és estatal.Gendrau apunta que també estudien la possibilitat que el carril exclusiu per a motos no només estigui en funcionament en hores punta, com va proposar el RACC, sinó que pogués ser permanent. El director del SCT no ha detallat si s'habilitarà el voral de la carretera perquè hi circulin les motos o bé es muntarà algun altre tipus de carril.

