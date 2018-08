L'ANC i Òmnium convoquen un homenatge a Forn a la presó de Lledoners la tarda del 17-A

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han convocat per divendres que ve, el primer aniversari dels atemptats del 17-A a Barcelona i a Cambrils, un homenatge als Mossos, als cossos d'emergència i a l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, davant de la presó de Lledoners. Serà l'únic acte oficial convocat per les entitats i es farà a la tarda. El president de la Generalitat, Quim Torra, visitarà Forn aprofitant l'aniversari dels atemptats per reconèixer-li la feina feta a l'hora de desarticular la cèl·lula gihadista.L'acte de Lledoners l'ha avançat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha indicat que no hi haurà cap protesta independentista orgànica coincidint amb la presència del rei Felip VI a l'homenatge que es farà el 17-A al matí a Barcelona.Elisenda Paluzie ha explicat aquest divendres que l'entitat ja ha encetat contactes amb el Govern per tal de bastir una estratègia que desemboqui en fer efectiva la República. "S'està començant a parlar de teixir una estratègia i una anàlisi. A partir d'aquí s'hauran de prendre mesures", ha destacat Paluzie, que malgrat tot ha indicat que l'executiu català no s'està movent de fer política autonòmica en un context de "centralisme" a l'Estat.La dirigent independentista ha recalcat que cal analitzar bé què va passar a l'octubre , i ha apostat per l'exercici del dret a l'autodeterminació com a via per aconseguir arribar a la República catalana. "La desobediència i la resistència no violenta és una via que han seguit molts països per tenir la independència", ha apuntat Paluzie, que ha demanat un "exercici responsable per disposar d'una estratègia guanyadora".

