La Fiscalia de l'Audiència Nacional diu que no s'ha pogut identificar cap cervell dels atemptats del 17-A

El tinent fiscal de l'Audiència Nacional i responsable de terrorisme gihadista, Miguel Ángel Carballo, ha explicat en una entrevista a TV3 que la investigació no ha pogut acreditar l'existència d'un ideòleg dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Sobre el paper d'Abdelbaki Es Satty, el tinent fiscal assegura que assenyalar-lo com l'autor intel·lectual és entrar en el terreny de les especulacions. En aquest sentit, ha assegurat que no es pot dir que existeixi un ideòleg del 17-A: "No podem dir que no existeixi, però és possible que, si fins ara no l'hem trobat, és perquè no existeix. No necessàriament n'hi ha d'haver", ha dit.També ha explicat que la investigació ha constatat que els terroristes van prendre moltes mesures de seguretat per parlar entre ells, com ara l'ús de documents d'altres persones i la precaució d'actuar lluny de la població on vivien els seus familiars. Una preparació que dista de l'obtinguda en la manipulació de materials explosius: "Tècnicament, no estaven preparats perquè el TATP -conegut com la Mare de Satan- és un objectiu molt delicat i perillós. Seguir un curset per Internet no és suficient".La Fiscalia descarta que hi hagués descoordinació policial davant dels atemptats i creu que difícilment es pugui fer un seguiment de tots els investigat un cop descartats, com en el cas de l'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty. "Els recursos són limitats i s'han dedicat a investigar les persones que consideren que tenen una implicació", ha reblat Carballo.

