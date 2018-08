Busquen quatre menors que feien excursionisme a Riudaura, a la Garrotxa

Els equips d'emergència cerquen des de quarts de cinc de la tarda d'aquest dijous un grup de quatre menors que feien excursionisme a la zona del Puig de l'Ofrena. Els joves havien d'arribar al Coll de Canes seguint un petit recorregut (PR), però com que no ho han fet els monitors han donat l'avís als Bombers que han activat la recerca. El grup el formen tres nois i una noia d'entre 14 i 15 anys que feien una ruta i que ahir a la tarda haurien estat al Mas del Coll de Santigosa (Ripollès).Inicialment el grup el formaven unes deu persones, però en un moment determinat va decidir separar-se i els quatre menors van quedar sols. De moment els equips d'emergència continuen cercant els quatre joves. De moment s'han activat dotacions de Bombers, Mossos d'Esquadra, Agents Rurals i Protecció Civil.Els menors formen part d'un grup d'escoltes de Tarragona que feia muntanyisme a la zona del Puig de l'Ofrena. Ahir, els monitors van parlar amb els menors i els van dir que estaven bé i que havien passat pel Mas del Coll de Santigosa. Aquest matí, el grup s'havia de trobar a la zona del Coll de Canes, situat a Riudaura (Garrotxa), a prop de la carretera N-260.Els monitors i els altres menors hi han arribat, però els quatre adolescents no. Aleshores, els monitors han decidit desfer la ruta PR que haurien d'haver seguit per arribar fins allà. Els han estat cercant durant hores, però no els han trobat.Cap a un quart de cinc de la tarda, els monitors han trucat al 112 per donar l'alerta. Des d'aleshores, hi ha actiu un ampli dispositiu de recerca format per deu dotacions dels Bombers (entre les quals hi ha un helicòpter, diverses dotacions terrestres i membres del Grup d'Actuacions Especials [GRAE]), tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, membres de Protecció Civil i Agents Rurals. El delegat del Govern a Girona, Pere Vila, també s'ha desplaçat fins a la zona per seguir la recerca.

