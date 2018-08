Els Bombers fan més d'un centenar de sortides per incidències relacionades amb la pluja

Els Bombers de la Generalitat han fet aquest dijous a la tarda més d'un centenar de sortides per incidències relacionades amb la pluja. Entre les tres i les cinc de la tarda n'han fet 59 i entre les cinc i les set del vespre n'han fet 52. La majoria han estat per petites inundacions de baixos i de carrers i per retirar arbres caiguts.D'entre els serveis destaca un possible esclafit a Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental), on els Bombers han rebut 12 avisos, bàsicament per arbres caiguts. Entre les 17.00 i les 19.00 aquest cos ha fet 14 sortides a les comarques de Girona, 3 a les de Lleida, 31 a la Regió d'Emergències Nord -14 d'aquestes al Maresme-, 2 a la Regió d'Emergències Centre i 2 a la Regió d'Emergències Sud.Entre les tres i les cinc de la tarda els Bombers han fet 59 sortides. La majoria de serveis s'han fet a les comarques gironines, on se n'han fet 28, 14 dels quals s'han concentrat a Roses (Alt Empordà). Els bombers també han fet 11 sortides a la Regió d'Emergències Nord, 7 a la Regió d'Emergències Centre, 5 a la Regió d'Emergències Sud i 3 a les Terres de l'Ebre.Les tempestes han afectat especialment el litoral català, on, segons Protecció Civil, hi ha 68 platges on oneja la bandera vermella que prohibeix el bany. Paral·lelament, la Policia Local de Cadaqués ha informat que com a mesura preventiva s'ha tallat la riera de Cadaqués, cap a quarts de cinc de la tarda.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a l'estació automàtica de Cabrils han caigut 22,4 mm en 30 minuts.Les intenses pluges també han alterat la circulació de trens de les línies R1, R2, R3, R4, R11 i RG1. Segons Protecció Civil, la circulació de trens a la línia R4 està tallada entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) per la caiguda d'un llamp a la catenària. Davant d'això, Renfe ha posat en marxa un servei alternatiu per carretera amb autobusos. La incidència ha tingut lloc quan faltaven pocs minuts per les sis de la tarda.Paral·lelament, també hi ha problemes de subministrament elèctric a l'estació de Riudellots de la Selva, on els trens circulen per via única des de les 17.10 hores. Aquesta incidència comporta retards d'uns 45 minuts a l'R11 i l'RG1. A més, els trens de les línies R1, R2, R3 i R4 de Barcelona circulen amb retards d'uns 15 minuts de mitjana pel temporal.Protecció Civil manté activada l'alerta del pla l'Inuncat per la previsió de pluges a qualsevol punt del país. S'esperen xàfecs acompanyats de tempesta severa, que podran descarregar més de 40 litres en mitja hora.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)