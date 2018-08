Alerta per un repunt de les agressions i els insults a persones LGTBI a Barcelona el juliol

L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) de Catalunya ha alertat aquest dijous d'un "repunt perillós" de les incidències que han patit persones LGTBI el mes de juliol a la ciutat de Barcelona, amb set casos d'agressions i insults que han arribat a l'ens i que han generat preocupació entre el col·lectiu, sobretot perquè dues han estat molt greus.Així ho ha explicat el president de l'OCH, Eugeni Rodríguez, davant els periodistes. Un d'aquests casos és el d'un jove que, quan sortia d'una discoteca de l'Eixample, va rebre una pallissa per part d'un grup i va acabar a l'hospital. "Ens preocupa sobretot aquesta gratuïtat de la LGTBI-fòbia", ha denunciat Rodríguez, que ha demanat "impulsar mecanismes a tot Catalunya per aturar aquesta tendència" i ha interpel·lat directament la Generalitat.En el primer semestre d'aquest any, l'observatori va tenir coneixement de 71 incidències de LGTBI-fòbia a Catalunya, un 1,5% més que el mateix període que l'any passat. En va registrar, a les comarques de Barcelona, 53; a les de Girona, cinc; a les de Lleida, dos; a les de Tarragona, una i de deu, no en disposen del lloc.

