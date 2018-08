Experts alerten d'un error de WhatsApp que afecta la privacitat dels usuaris

Tot i que WhatsApp procura protegir la intimitat dels seus usuaris, no sempre ho aconsegueix. I és que tal com informen els experts en ciberseguretat de Check Point , els hackers han descobert un "error" de l'app que els permet visualitzar i manipular els missatges dels xats.Així doncs, els atacants poden aprofitar aquesta vulnerabilitat per crear i difondre informació falsa fent-se passar per fonts fiables, per exemple. En concret, els hackers utilitzen aquest error de WhatsApp per canviar la identitat del remitent i fer-se passar per algú que no són, alterar i canviar els missatges dels usuaris, agregar contactes als xatsEn aquest sentit, des de Check Point recomanen desconfiar dels missatges que no us sonin creïbles o de enllaços publicitaris.

