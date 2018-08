Arrimadas, a la CUP: «És un honor que m'assenyalin»

Los totalitarios siempre se han dedicado a señalar a los que defienden la libertad y la igualdad. Que la CUP me señale es un honor. Que Sánchez siga mirando hacia otro lado y siga diciendo que lo que pasa en Cataluña es normal es, sencillamente, indignante. https://t.co/8kli7VA2MJ — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 9 d’agost de 2018

La líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, ha considerat aquest dijous "un honor" que la CUP l'hagi situat com a "responsable ideològica" de l'ultradreta que es dedica a treure llaços grocs pel carrer i a agredir ciutadans independentistes."Els totalitaris sempre s'han dedicat a assenyalar als que defensen la llibertat i la igualtat. Que la CUP m'assenyali és un honor", ha publicat a Twitter."Hauria de rectificar i no instigar que hi hagi aquestes comandes d'extrema dreta campant pels carrers", ha reclamat la diputada anticapitalista Natàlia Sànchez.

