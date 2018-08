El PP de Barcelona exigeix vetar el bus d'Òmnium com es va fer amb el d'Hazte Oír

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha exigit sancionar i impedir la circulació pels carrers de la ciutat del bus de la campanya d'Òmnium per denunciar la repressió de l'Estat perquè considera que "tergiversa la realitat parlant de presos polítics", i recorda que es va prohibir la del bus d'Hazte Oír contra la transsexualitat . En un comunicat, el dirigent popular ha demanat aquest dijous explicacions al govern d'Ada Colau sobre els criteris seguits per permetre la circulació "d'un autocar la publicitat del qual és clarament política"."Colau no pot tenir una doble vara de mesurar prohibint la circulació de l'autobús d'Hazte Oír i, en canvi, permetent-li-ho ara a l'independentisme, que tergiversa i manipula la realitat parlant de presos polítics", ha remarcat. Fernández ha destacat que "aquesta no és la primera vegada que Colau permet publicitat independentista", ja que han pogut veure's anteriorment campanyes de la mateixa entitat a la xarxa de transport públic barceloní.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)