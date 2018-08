Ryanair cancel·la 400 vols per la vaga de pilots d'aquest divendres

Ryanair ha cancel·lat més de 400 vols amb destinació o origen Bèlgica, Suècia, Irlanda i Alemanya per la vaga de pilots convocada en aquests quatre països aquest divendres 10 d'agost. L'associació neerlandesa de pilots ha anunciat vaga també a Holanda, però l'aturada no ha estat confirmada per la companyia. L'aerolínia irlandesa no ha volgut donar dades sobre l'afectació als aeroports espanyols.El gruix de les cancel·lacions, 250, són connexions amb Alemanya. En aquest cas, es va avisar als clients aquest dimecres a la tarda, ja que el pilots germànics es van afegir a última hora a l'aturada. Segons l'aerolínia, els passatgers afectats de Bèlgica, Suècia i Irlanda van ser informats a través de missatge SMS o correu electrònic el divendres 3 d'agost. D'altra banda, l'aerolínia assegura que no està obligada a pagar indemnitzacions als passatgers afectats per les vagues, ja que en aquest cas "un sindicat està actuant de manera irraonable i d'una forma que està fora del control de l'aerolínia".La companyia ha assegurat que tots els passatgers que hagin vist cancel·lat el seu vol seran reubicats a vols alternatius o se'ls reemborsarà els diners del seu bitllet. Però no preveu compensacions més enllà d'això. De fet, diversos clients afectats per les vagues dels dies 25 i 26 de juliol s'han queixat que la companyia es nega a indemnitzar-los. Preguntada per aquest fet, l'aerolínia ha explicat en un breu comunicat que les compensacions econòmiques "no procedeixen quan un sindicat està actuant de manera irraonable i d'una forma que està fora del control de l'aerolínia".De cara a aquest divendres, Ryanair ha cancel·lat 104 connexions amb Bèlgica, 22 a Suècia, 20 a Irlanda i 250 a Alemanya. En un comunicat, l'aerolínia "transmet les més sinceres disculpes als clients per qualsevol inconvenient que pugui causar aquesta vaga innecessària".

