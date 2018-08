Tres catalans afectats pel terratrèmol de Lombok tornen aquest diumenge

Els tres joves vendrellencs atrapats a l'illa de Bali que van patir el terratremol de l'illa de Lombok i el seu entorn geogràfic tornaran a casa en un vol que arribarà diumenge al vespre a l'aeroport del Prat de Barcelona. Són tres amics, Sergio Azuaga, Sergio Vázquez i Elisabteh Cardó.A causa del terratrèmol Sergio Azuaga va patir lesions a la cama i el braç i Sergio Vázquez algunes magulladures, mentre la noia va resultar sense ferides. L'endemà dels fets sísmics es van poder desplaçar i allotjar en un establiment de l'illa de Bali on també han aconseguit plaça pel vol de diumenge.Es queixen de la penalització que han hagut de pagar per un vol que no era el programat i de la nul·la atenció de les autoritats locals i tambè dels representants diplomàtics espanyols a la zona. Han estat les més tràgiques i inoblidables vacances de llurs vides.

