Torra reclama a l'Estat actuar contra les «expressions intolerables» de policies espanyols

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat una carta a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, per tal que traslladi als responsables de la Policia Nacional espanyola i de la Guàrdia Civil a Catalunya la seva "preocupació" davant de les "expressions intolerables" d'agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat davant de representants sobiranistes, com és el cas dels diputats Jenn Díaz o Josep María Jové -els dos d'ERC-, o bé per l'agressió contra el fotoperiodista Jordi Borràs En concret, Torra reclama "quines mesures disciplinàries" preveu prendre l'Estat davant les "manifestacions que darrerament fan determinats membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat", que "relativitzen i, fins i tot, ridiculitzen agressions de què són víctimes ciutadans de Catalunya". Al mateix temps, insta Cunillera que a explicar les mesures que s'han pres ja respecte al policia que va agredir Borràs

