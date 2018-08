La Fiscalia s'oposa a l'excarceració de Zaplana perquè no hi ha un agreujament de la malaltia

La Fiscalia Anticorrupció s'oposarà a la petició de llibertat d'Eduardo Zaplana i seguirà fent costat a la jutgessa instructora del cas, favorable a la permanència a la presó de l'exministre i expresident de la Generalitat, tal com ha informat el Diari La Veu. A parer del ministeri públic, les circumstàncies no han canviat; hi ha perill de destrucció de proves, desaparició del patrimoni i risc de fugida. La defensa de Zaplana ha sol·licitat ja en quatre ocasions al jutjat que el pose en llibertat atesa la greu malaltia que pateix. La quarta sol·licitud, en recurs a l'Audiència, porta el mateix recorregut, atés que no s'han alterat les circumstàncies que el mantenen en presó, encara que s'ha al·legat el "risc vital" i que s'insisteix en "una qüestió purament humanitària".El fiscal que porta el cas al Jutjat d’Instrucció és el mateix que serà consultat per la Sala quan s'haja de decidir el recurs en els pròxims dies. La postura de la Fiscalia sembla inamovible. La salut de Zaplana està garantida a la infermeria del Centre Penitenciari de Picassent, on el reclús gaudeix d'una cel·la amb condicions especials, aire condicionat i la visita diària del metge de la presó, un servei a què no tindria accés al seu domicili si estiguera en llibertat.A més, el pres Eduardo Zaplana fa vida normal al centre, amb passejos diaris i acudint al gimnàs, que és pel primer que va preguntar quan va ingressar-hi, com ja feia quan estava en llibertat. En tot cas, si el seu estat de salut s'agreujara per motiu del normal desenvolupament de la malaltia, seria ingressat a l'Hospital la Fe de València, on el tracten des que li van practicar un trasplantament per la leucèmia que pateix i tal com ha demanat el seu metge en l’informe remés al Jutjat d’Instrucció número 8 per la defensa.D'altra banda, i després del darrer informe sanitari del metge de la Fe que alerta del perill d'agreujament en els propers mesos, fonts jurídiques han apuntat que si hi haguera perill real, s'activaria el protocol per a aquestos casos, que consisteix en una decisió presa no sols pel metge encarregat de Zaplana sinó també per un acord de la Direcció del centre hospitalari.En aquest punt cal assenyalar que l'informe presentat per la defensa i signat pel metge de Zaplana a la Fe no té el suport de la Direcció de l'hospital, que encara no s'hi ha manifestat.Per a la magistrada que porta la causa contra Eduardo Zaplana i altres huit investigats, l'excarceració de l'expresident de la Generalitat comportaria un evident perill de fugida, atesa la xarxa d'importants contactes, tant dins de l'estat espanyol com a l'estranger, i la més que evident capacitat econòmica.Però el més important per al jutjat és la possible destrucció de proves i la més que probable ocultació del seu patrimoni, com ha estat fent Zaplana des de finals de 2015, pocs mesos després que començaren aquestes investigacions. Es tracta de compres i vendes de caríssims immobles a Madrid, València i les illes Balears al seu nom i a nom dels seus fills, que són el resultat de la investigació patrimonial que porta el Jutjat a territori espanyol.A més, també s'estan investigant el patrimoni i els fons d'inversió a l'estranger així com la participació en empreses. Per a fer aquesta recerca, el jutjat espanyol demana mitjançant una comissió rogatòria al jutjat del país en qüestió que investiguen els comptes bancaris, les empreses i el patrimoni a les bases de dades oficials. Cal tindre en compte que la dona d'Eduardo Zaplana també està investigada en aquesta causa, amb la qual cosa el perill que poguera fer-se un alçament de béns es limita a altres membres de la família o amics.A més, la possibilitat d'èxit de la investigació bancària està assegurada perquè des de fa uns anys els països europeus considerats paradisos fiscals per la Unió Europea, com ara Suïssa i Andorra, han deixat de tindre eixa consideració en signar amb convenis la normativa europea aplicable contra el frau i el blanqueig de capitals. A més, els altres països on s'investigarien comptes d'empreses són països europeus que ja compleixen aquesta normativa, com ara Luxemburg i Holanda. Cal dir que a aquestos països els jutjats no tanquen en agost.L'estat d'alarma creat les darreres setmanes al voltant d'aquest cas ha sigut tal que, fins i tot, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, va fer unes declaracions durant la roda de premsa del passat divendres. “Qualsevol que tinga una mica d'humanitat i de sang a les venes s'impacta quan llig eixes notícies”, va explicar Oltra abans d'aclarir que no es referia directament a cap reclús sinó a una situació que afecta també “moltes persones que no tenen la possibilitat d'eixir en la premsa i que estan igual o més malaltes” que Zaplana.Zaplana està des del passat 24 de maig a la presó, de la qual ha eixit en dues ocasions per a acudir a l'Hospital la Fe de València, una per a seguir el tractament de la leucèmia que pateix des de fa tres anys i la segona per a ser atés d'una bronquitis vírica.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)