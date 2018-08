L'excursionista mort a la Vall de Cardós és el fotògraf José Ángel Arroyos

El sabadellenc José Ángel Arroyos ha mort aquest dimarts quan es trobava fent unes fotografies a la Vall de Cardós. Arroyos, de 54 anys, era membre de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i col·laborador habitual de, a qui havia cedit en diverses ocasions fotografies i time-lapse d'esdeveniments com la desplegada de la Senyera al racó del Campanar i el castell de focs de Festa Major, així com imatges úniques de l'entorn de la muntanya de Montserrat.Aquest dijous, el dispositiu de recerca que s'havia activat ha localitzat el cos sense vida d'Arroyos, que havia desaparegut dimarts al migdia. Segons ha pogut saber, l'home va desaparèixer quan va sortir a fer una ruta pel Coll de Jou, on estava fent imatges aèries de la zona. Tot i haver avisat que arribaria per dinar, no va ser així, motiu pel qual la família va donar l'alerta.En no dur cap material per fer una llarga sortida, es va activar el sistema de cerca, que finalment l'ha pogut localitzar, sense vida, al costat de la Borda de Gori, a prop del camí GR11.Els Mossos d’Esquadra estan efectuant ara els tràmits judicials pertinents per poder fer l’aixecament de la víctima. El dispositiu coordinat per Bombers de la Generalitat s’ha intensificat aquest matí. Ha comptat amb la mobilització d’onze dotacions i l’helicòpter de rescat dels Bombers amb el Grup Caní de Recerca (GCR) i el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, de les quals dues eren de la Unitat d’Intervenció en Muntanya. També han participat en la recerca persones voluntàries de la zona.

