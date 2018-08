​Barcelona agilitza els tràmits de la llei de dependència per reduir les esperes

L'Ajuntament de Barcelona preveu obrir pel 2019 quatre noves oficines destinades a la gestió de la llei de la dependència i l'elaboració dels Programes Individuals d'Atenció (PIA). L'objectiu d'aquest nou model és reduir les llistes d'espera, procurant que el sistema sigui més àgil, eficaç i proper al territori. El primer d'aquests nous centres funciona des del passat juny al districte de Gràcia i compta amb un equip professional format per una directora, quinze treballadores socials i set administratius.Amb aquest pla de xoc inicial, s'augmenta un 25% els efectius dedicats a la tramitació de l'atenció a la dependència i es pretén enllestir abans de novembre 3.000 casos pendents d'avaluació. En total, l'Ajuntament calcula que queden pendents d'elaborar 13.000 PIA, que estableix els serveis que corresponen a cadascú en funció del grau de dependència. El consistori barceloní també reclama a la Generalitat i a l'Estat una ampliació del finançament i un canvi en la normativa per facilitar l'accés a les prestacions i als serveis inclosos a la llei.La tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, considera que la normativa de l'Estat i la Generalitat relativa a la dependència personal és "poc transparent i complicada d'articular de manera efectiva" i, per aquesta raó, reclama una reforma, alhora que advoca per l'ampliació del finançament per tal que totes les persones amb grau de dependència reconegut puguin accedir als serveis públics i a les prestacions econòmiques que preveu la Llei.A més, Ortiz denuncia que la "fragmentació de responsabilitats" administratives provoca que hi hagi molts nivells diferents d'atenció. Consegüentment, assegura, es produeix una "disparitat de drets en funció del servei que requereix cada família", ja que el termini d'espera no és el mateix pel servei municipal d'atenció domiciliària –efectiu des que s'elabora el PIA- que per qualsevol prestació econòmica que depengui directament de la Generalitat, com ara l'ajut vinculat a un cuidador no professional, que es pot demorar fins als 18 mesos.El procés de tramitació d'atenció a la dependència s'inicia quan una persona sol·licita una avaluació de la seva situació personal a la Generalitat, que disposa d'un període de sis mesos per comunicar la resolució. Aleshores, perquè un ajuntament pugui elaborar el PIA i oferir els serveis previstos a la Llei, necessita conèixer el grau de dependència que la Generalitat ha atorgat al sol·licitant i, a més, tenir a la seva disposició un conjunt d'informació personal i econòmica de la persona, com ara la relativa al seu patrimoni.Tanmateix, l'Ajuntament de Barcelona ja va denunciar en el seu moment que la Generalitat no va començar a facilitar-li aquestes dades fins al darrer semestre de 2016, fet que va suposar l'entrada d'informació de més de 20.000 expedients de cop als seus centres de serveis socials. A més, Ortiz apunta que s'ha produït un increment significatiu del nombre de persones que demanen l'ajut a la dependència: mentre que el 2014, es van registrar un total de 7.800 sol·licituds, l'any passat la xifra va ascendir fins a les 11.059.En aquest context, el nou model que projecta l'Ajuntament de Barcelona espera reduir les llistes d'espera i ajustar els terminis d'elaboració del PIA als que estableix la normativa existent. Aquest nou sistema serà únic a tota la ciutat per tal de garantir l'equitat en l'atenció independentment de la zona en què es visqui, a més d'assegurar un equilibri en la metodologia de treball per part dels professionals. A part, la centralització del sistema en quatre oficines concretes i no en els 40 centres de serveis socials contribuirà a incrementar l'eficàcia de les gestions.

