GUIA On es podrà veure el futbol aquesta temporada?

Els aficionats del futbol esperem amb candeletes que comenci de nou la temporada. El mercat de fitxatges a l'estat espanyol continuarà obert fins al 31 d'agost i encara hi poden haver moviments, però a partir d'aquest diumenge ja arriba el primer partit oficial que disputaran el Barça i el Sevilla, com a campions de Lliga i subcampió de Copa (perquè el campió també va ser el Barça), i que decidirà el campió de la Supercopa d'Espanya. Aquest primer partit es podrà veure en obert per TVE a partir 22h.Serà important, doncs, tenir clar com es podrà seguir el futbol aquesta temporada. Més enllà dels afortunats que tenen seient al camp del seu equip preferit, la resta de gent pot optar per baixar al bar a veure el partit amb els amics o quedar-se a casa. En aquest segon cas, l'oferta per veure el futbol és diversa i pot convertir-se en un autèntic laberint. I en pràcticament tots els casos us tocarà rascar-vos la butxaca.El futbol s'ordena per "paquets" i es pot veure per diversos operadors:. Els paquets són, tal com informa Mundo Deportivo (que ofereix vuit partits de la Liga Santander, amb exclusiva sempre d'un partit del Madrid i/o del Barça, i el Clàssic d'anada, a més de tota la Copa del Rei);(el millor partit de cada jornada, de manera separada del paquet beIN);(inclou 10 partits de la segona divisó espanyola);(aquest paquet inclou les dues competicions més importants de la UEFA).Tot més o menys igual. Movistar+ té els drets de la Lliga i ofereix els vuit partits que s'emeten a través de BeIN la Liga i el partit més destacat de la jornada amb Movistar Partidazo. D'altra banda, la Lliga també es podrà veure a Orange TV i a Vodafone TV. Aquest últim operador, però, només retransmetrà els vuit partits de Lliga (i Copa del Rei) que inclou el paquet de beIN la Liga cada jornada, i renuncia al Partidazo.La Copa del Rei es podrà veure a Movistar+, que també en té els drets, i a Orange TV. Alguns partits es podran veure en obert a través de Gol TV i la final l'oferirà TVE.La segona divisió espanyola es veurà a través del canal LaLiga 123 TV,que es podrà veure en plataformes com Oragne, Sky o Vodafone. La cadena emetrà deu dels onze partits de cada jornada, i dos dels quals es podran veure a través de Gol TV. Movistar+ té en exclusiva els drets del millor partit de la jornada, que es podrà veure a través de Movistar Partidazo.Pel que fa a les competicions, la Champions és la que viurà més canvis. TV3 i Antena 3 deixen d'emetre partits en obert i Movistar, al canal Movistar Liga de Campeones, se n'ha quedat l'exclusiva. Orange TV també té dret a oferir-ne els partits a través de Movistar. BeIN s'ha reservat també els drets dels partits de la Champions i els oferirà a través de la plataforma BeIN Connect. A banda, l'horari dels partits també canvia. A partir d'aquesta temporada, es disputaran a les 19h i les 21h.L'Europa League es podrà veure per Movistar, Orange TV i BeIN Connect, i un dels partits de la jornada es podrà veure en obert però encara no està confirmat a través de quin canal.

