​Comerciants i restauradors reclamen no barrejar el 17-A amb «altres reivindicacions polítiques»

Tres de les principals entitats que agrupen els comerciants de Barcelona i el Gremi de Restauració de la capital catalana han reclamat a les administracions que l'acte del 17 d'agost en record de les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils de fa un any no es barregi amb "altres reivindicacions polítiques" i que "respectin el caràcter estrictament commemoratiu" de la commemoració. Davant la polèmica per l'assistència de Felip VI a l'aniversari del 17-A , defensen, sense citar el rei, que "en un acte d'aquestes característiques tothom hi és benvingut", segons han subratllat en un comunicat.A més del Gremi de Restauració, el rubriquen la Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta i Pimec Comerç. "Seria convenient deixar de costat altres reivindicacions polítiques en un dia que servirà per recordar i honorar les víctimes i per refermar el compromís de tota la societat amb la pau", defensen. Subratllen que acullen persones de totes les ideologies i opcions polítiques, raó per la qual no els correspon valorar "determinades reivindicacions polítiques tot i considerar-les, com és obvi, completament legítimes".La petició no es limita al 17-A i demanen que, quan hagi passat, "el debat polític es desenvolupi sense posar en risc la ciutat, la seva projecció internacional o el funcionament habitual de la seva economia de proximitat". Remarquen que "el darrer any ha estat especialment dur, amb un retrocés del consum notable", raó per la qual reclamen "a tots els responsables polítics que posin les condicions idònies per no perjudicar l'economia de la ciutat i la de tantes i tantes famílies barcelonines".

