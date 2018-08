Un dels agressors ultres de Manresa no torna a la presó tot i estar en tercer grau

Al departament dels Serveis Penitenciaris del departament de Justícia "no els consta", segons han confirmat a, cap actuació judicial per anul·lar el tercer grau que gaudeix l'espanyolista Raúl Macià i que li suposaria el seu reingrés a presó. La matinada del passat 30 de juliol, ara fa deu dies, Macià va encapçalar una agressió - segons els testimonis Passada la mitjanit de diumenge a dilluns d'ara fa deu dies, Macià, acompanyat de tres feixistes més van agredir set activistes que es trobaven a la plaça Onze de Setembre de la capital del Bages, cinc dels quals van acabar a l'hospital, un d'ells un menor de 14 anys . Durant la mateixa acció, els Mossos d'Esquadra van identificar un total de 17 persones.El mateix dilluns al matí, les set persones agredides van presentar denúncia a la policia catalana i van aportar diversos vídeos gravats amb el mòbil on es podien veure els quatre agressors en plena acció. Els Mossos van completar les diligències l'endemà dimarts i les van lliurar al Jutjat de Guàrdia, en aquest cas, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Manresa. En les diligències policials s'apuntava a la comissió de delictes de desordres públics, lesions i amenaces contra els quatre espanyolistes El principal executor de l'agressió, segons els testimonis i imatges del vídeo és Raúl Macià Pastor que es troba en tercer grau penitenciari d'una condemna d'11 anys que no vencerà fins al 26 de novembre de 2022. El feixista de Balsareny va ser condemnat per atracar a punta de pistola uns narcotraficants de Barcelona a qui va sostreure diners i droga. Posteriormen va ser detingut i sentenciat per robatori amb violència i contra la selut pública (tràfic).El tercer grau que compleix Raúl Macià l'obliga a dormir a la Llar Saleses de Manresa que és gestionat per la Fundació Germà Tomàs Canet. Cada vespre hi ha d'entrar a les 10 de la nit per dormir-hi i només es pot excusar si sol·licita i li concedeixen permís per passar la nit fora. L'agressió de la plaça Onze de Setembre va tenir lloc passada la mitja nit i, per tant, o va tenia un permís del centre o va incomplir l'horari.Cal tenir en compte que, com a mínim en dues ocasions el Jutge de Vigilància Penitenciària li ha suspès el tercer grau i l'ha fet tornar a presó: per arrencar un rètol de Sallent "Municipi per la independència" va entrar a presó només tres dies després - i per intentar boicotejar un acte independentista a Balsareny L'arribada de l'agost ha fet que el jutge del jutjat d'instrucció número 5, que és el que porta el cas, estigui de vacances. I la Fiscalia es troba a l'espera que la Junta de Tractament del Centre Penitenciari proposi el reingrés de Macià a la presó, i la direcció general de Serveis Penitenciaris, resolgui sobre aquest extrem. En la mateixa situació es troba el Jutge de Vigilància Penitenciària, que ha d'actuar a partir de Serveis Penitenciaris.Mentrestant, Raúl Macià, segons ha fet difusió ell mateix a les xarxes socials, s'ha trobat amb un dels principals caps de l'extrema dreta de Catalunya, que s'ha compromès a iniciar una campanya per pagar-li la defensa a ell i a la resta d'espanyolistes que puguin ser denunciats.

