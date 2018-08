Mor el conductor d'un turisme en sortir de la via al Baix Empordà

El conductor d'un turisme ha mort aquest dimecres en sortir de la via amb el seu vehicle a la GIV-6321 a Albons (Baix Empordà). L'accident es va produir poc després de les quatre de la tarda al quilòmetre 1,5 en sentit cap al nucli de la població d’Albons on, per causes que s'estan investigant, hi va haver una sortida de via d’un turisme i el seu conductor va resultar mort.Es tracta d'un veí de la localitat de 80 anys i de nacionalitat espanyola. Segons les darreres informacions de la investigació, hi ha indicis que apunten que l’accident es va produir per circumstàncies naturals del conductor prèvies al sinistre.L'accident va obligar a donar pas alternatiu a la via. Fins al lloc s'hi van desplaçar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.

