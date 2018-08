Concentració a Riudoms contra els «homicidis» a ciclistes

Este domingo os espero a todos en Riudoms, Tarragona.

Concentración ciclista para pedir ayuda, no podéis faltar.

🗓 Domingo, 12 Agosto 2018

⏰ 10:45

📍 Passeig Germans Nebot

🔊 Reforma urgente Ley ⚖️

🔊 Cambios inmediatos en el Código Penal

#PorUnaLeyJusta pic.twitter.com/vXUBSdm0sl — Joaquim Rodríguez (@PuritoRodriguez) 8 de agosto de 2018

La Federació Catalana de Ciclisme convoca a tot el col·lectiu a una CONCENTRACIÓ CICLISTA aquest proper diumenge a Riudoms. Prou homicidis, més respecte!



> https://t.co/wE5YEg6NhF#respecte #metreimig #PorUnaLeyJusta — Federació Catalana de Ciclisme (@ciclismecat) 7 de agosto de 2018

Joaquim Rodríguez, més conegut com a "Purito Rodríguez", participarà en la concentració que ha convocat la Federació Catalana de Ciclisme a Riudoms (el Baix Camp) aquest diumenge per alçar la veu i demanar respecte per als ciclistes i que s'aturin els "homicidis". Aquesta acció arriba després de la mort dos ciclistes que van ser atropellats a Montbrió del Camp.En aquest acte reivindicatiu, segons un comunicat de la federació, hi estan convocats tots els federats i no federats, afeccionats a la bicicleta, practicants habituals i no tant habituals, associacions relacionades amb la bicicleta, clubs i a tothom que "se senti interpel·lat davant els greus atropellaments mortals de ciclistes que se succeeixen a les carreteres d'aquí i d'arreu".El col·lectiu ciclista reclama una reforma urgent de la Llei, canvis immediats en el codi penal i els conductors no agafin el cotxe o qualsevol vehicle si han begut o han consumit drogues.La concentració començarà a les 10.45 h al Passeig Germans Nebot de Riudoms -la primera entrada des de Reus. A les 11 h, es llegirà un manifest contundent i es recordarà les dues víctimes, veïnes del municipi i també la resta de persones que han mort a les carreteres. Cap a les 11.15 h, s'iniciarà una marxa lenta amb bicicleta pels carrers de Riudoms i fins a la carretera T-310, al punt quilomètric on van perdre la vida els dos ciclistes Esteban Díaz de los Bernardos i Ignacio Villanueva Risalte i on es farà una ofrena floral. A tres quarts de dotze, tornada al punt d'inici de la marxa lenta a Riudoms i fi de la concentració.

