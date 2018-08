Acció de protesta davant el monument franquista de Tortosa

Un grup de persones que navegava en piragua per l’Ebre al seu pas per Tortosa han desplegat en les darreres hores una pancarta davant del Monument Franquista on es podia llegir "ERC i PDECat Tortosa blanquegen el feixisme".Els autors de l'acció, que diuen no pertànyer a cap col·lectiu i prefereixen mantenir-se en l’anonimat, afirmen que volen protestar així per la sanció que van rebre 2 persones ara fa un any “acusades injustament i sense proves d'haver-hi escrit la paraula FORA” a la pilastra on se sustenta el monument. Consideren que “tant la imposició de la sanció com la ràpida neteja de què va ser objecte el monument franquista més gran de Catalunya són impròpies d'uns partits que s'autodenominen independentistes”, afirmen en un comunicat.Afegeixen que, en un moment com el que està vivint Catalunya, “el manteniment i protecció del monument és un llast no sols per a Tortosa i el territori ebrenc sinó també per al conjunt del país”. “No concebem com, tot i viure la pitjor onada repressiva per part de l'Estat Espanyol en estos més de 40 anys de post-dictadura i mentre se'ns diu que s'està construint la República Catalana, els 2 principals partits independentistes del consistori Tortosí no sols eludeixen les seues responsabilitats pel que fa a la retirada sinó que a part reprimeixen a qui la reclama i destinen recursos públics en la protecció i neteja d'un monument franquista que no és ni de la seua propietat”, sentencia el comunicat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)