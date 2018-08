Troben mort l'excursionista desaparegut a la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà

El dispositiu de recerca ha localitzat aquest dijous el cos sense vida de l’excursionista desaparegut des de dimarts al migdia a la Vall de Cardós, segons han confirmat els Bombers de la Generalitat . L’home, de 54 anys i veí de Sabadell, va desaparèixer quan va sortir a fer una ruta pel Coll de Jou i ha estat localitzat sense vida al costat de la Borda de Gori, a prop del camí GR11.Els Mossos d’Esquadra estan efectuant ara els tràmits judicials pertinents per poder fer l’aixecament de la víctima. El dispositiu coordinat per Bombers de la Generalitat s’ha intensificat aquest matí. Ha comptat amb la mobilització d’onze dotacions i l’helicòpter de rescat dels Bombers amb el Grup Caní de Recerca (GCR) i el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, de les quals dues eren de la Unitat d’Intervenció en Muntanya. També han participat en la recerca persones voluntàries de la zona.L’avís de la desaparició de l’excursionista es va rebre el dimarts a les 15:13 hores. Segons les informacions facilitades, l’home havia sortit a caminar i no havia tornat a l’hora que es preveia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)