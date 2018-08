Intervenen dos narcopisos del Raval en una nova operació antidroga

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han iniciat aquest dijous una operació antidroga en dos domicilis del carrer Sant Pau del barri del Raval de Barcelona, que estaven ocupats il·legalment i que funcionaven com a magatzem i punt de distribució de droga.Amb aquesta operació ja son mig centenar les que s'han fet aquest 2018 i des de que es va posar en marxa el pla de xoc contra la venda de drogues al barri, ara fa un any i mig, s'acumulen un total de 80 intervencions similars, segons ha detallat la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin. En el 60% dels casos, ha precisat, l'Ajuntament ha aconseguit tapiar els pisos per evitar noves ocupacions. També es fa seguiment sobre un total de 668 pisos buits per evitar que es converteixin en nous 'narcopisos'.La regidora de Ciutat Vella ha detallat que als pisos on està intervenint la policia no s'hi consumia droga, sinó que eren magatzems i punts de venda relacionats amb l'oci nocturn: "S'ha trobat més quantitat de la que es troba habitualment i hi ha un detingut".Tot i els bons resultats dels darrers anys amb el pla de xoc del Raval, Gala Pin demana "intensificar col·laboració interadministrativa per evitar que entri la droga al Raval i canviar legislació per penalitzar l'especulació i que tenir pis buit no surti gratis". La Guàrdia Urbana, diu Pin, acumula més de 10.000 hores extraordinàries destinades a combatre la droga al Raval.La regidora també demana la implicació dels propietaris dels pisos perquè no siguin utilitzats per activitats il·legals i puguin respondre a resoldre la necessitat habitacional. En aquest sentit, l'Ajuntament fa seguiment a un total de 668 pisos buits o on hi ha hagut intervencions policials per evitar que es converteixin en nous 'narcopisos'.

