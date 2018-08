Detingut a Lleida un fugitiu reclamat a Bèlgica per homicidi

Agents de la Policia Nacional han detingut a Lleida un individu contra qui hi havia en vigor una ordre europea de detenció i entrega per homicidi, que havien expedit les autoritats judicials belgues. Segons ha informat el Ministeri de l'Interior aquest dijous, el fugitiu residia en un poble de la demarcació de Lleida.L'homicidi pel qual se'l buscava va venir desencadenat per una forta discussió en una cafeteria belga, que es va traslladar fora del local. Durant aquesta, l'home va donar diversos cops de puny i ganivetades a la víctima, algunes a l'altura del cor, que van provocar la seva defunció minuts després.El detingut ha passat a la disposició de l'Audiència Nacional, qui ha decretat el seu ingrés a la presó a l'espera del requeriment per part de la justícia belga per a la seva extradició i compliment de la pena de 10 anys per l'homicidi.

