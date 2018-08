La CUP acusa Buch de «fer la vista grossa» davant les agressions feixistes

La CUP ha instat el departament d'Interior a denunciar els "grups feixistes" que els darrers mesos han retirat llaços grocs o símbols independentistes d'alguns pobles de Catalunya. La diputada dels anticapitalistes Natàlia Sánchez ha lamentat que el conseller del ram, Miquel Buch, "faci la vista grossa" davant "d'aquesta realitat"."No pot ser que negui que hi ha grups organitzats feixistes a Catalunya", ha reblat Sánchez, en una roda de premsa que ha fet a Verges (Baix Empordà), on fa una setmana es va viure un episodi de tensió entre independentistes i unionistes.La diputada també ha acusat Ciutadans de "donar ales" a aquests grups i la seva líder, Inés Arrimadas, de ser la "responsable ideològica" de la ultradreta. Per tot plegat, la CUP reclama que els Mossos "actuïn" per evitar "més agressions" i aposten per crear Comitès de Solidaritat Antifeixista (CSA) que s'organitzin "pacíficament" per donar a conèixer el problema.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)