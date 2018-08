«Allò que no surt a les postals»: Òmnium denunciarà entre els turistes la repressió de l'Estat

Òmnium vol arribar al màxim possible dels tres milions de turistes que visiten Catalunya cada estiu i ho farà per explicar "allò que les postals no permeten veure, la vulneració flagrant de drets i llibertats que pateix Catalunya", segons ha explicat aquest dijous el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri. I ho farà a través d'autobusos que recorreran les ciutats més turístiques i en què es podrà entrar per informar-se dels esdeveniments dels darrers mesos a través d'una exposició a l'interior.Igualment, Òmnium també repartirà postals a diversos hotels i més de 200 punts de la ciutat de Barcelona, així com penjarà cartells a les ciutats, per exposar que es viu en un "estat que vulnera drets i llibertats i que fa que hi hagi presos i exiliats en l'Europa del segle XXI" i que davant "hi ha un país mobilitzat, que defensa els seus drets, que va fer l'1-O, una ciutadania que ha sortit al carrer els cops que ha fet falta"Igualment, l'entitat posa a disposició dels catalans que viatgin fora de un "pack d'estiu de samarretes i de material perquè puguin explicar el que passa a Catalunya". De fet, preguntat per la nova petició al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè s'investigui ara també el vicepresident català, Pere Aragonès , en la causa contra el referèndum, Mauri ha lamentat que es porten "dos mesos de govern suposadament progressista a l'Estat i encara hi ha presos i exiliats".En relació a la possibilitat de conformar-se llistes unitàries de cara a les municipals o de la promoció de la Crida Nacional per la República de Carles Puigdemont i Quim Torra, el dirigent d'Òmnium no ha volgut mullar-se: "No ens fiquem en aquestes qüestions de la política dels partits. Respectem cada decisió que prengui cada partit". Per contra, l'ANC aposta per impulsar les candidatures republicanes a través de primàries a les municipals.Preguntat per la presència de Felip VI a l'acte d'homenatge a les víctimes, Mauri també hi ha tret ferro i ha demanat que les protagonistes siguin precisament les víctimes. Ha reclamat també "homenatjar la tasca dels servidors públics que es van jugar la vida, exemplificat amb el conseller de l'Interior, Joaquim Forn, que porta quasi 10 mesos a la presó injustament, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero", que ha estat cessat i està sent jutjat també a l'Audiència Nacional. "No entrem amb cap polèmica ni amb gent que busca protagonisme", ha afegit.

