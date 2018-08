Intervenen un milió de paquets de tabac de contraban a Barcelona

Els serveis de Vigilància Duanera han intervingut 1.046.890 paquets de tabac de contraban a la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Barcelona, despres d'haver estat desembarcats procedents de Sri Lanka. Els paquets tenen un preu de mercat de 4.252.785 euros.La carrega dels contenidors havia estat declarada com a manufactura de plàstic. El servei de Duanes va obrir la investigació després de detectar que una empresa que habitualment importa productes farmacèutics va canviar de cop substancialment el tipus de mercaderia importada i el port d'origen de les seves compres. Els dos contenidors detectats no han estat reclamats per cap possible destinatari i per això els serveis de Vigilància Duanera mantenen oberta la investigació i no descarten que hi hagi detencions.El servei de l'Agència Tributària acumula aquest mes de juliol i només a Barcelona la detecció de 3,5 milions de paquets de tabac valorats en 14,5 milions d'euros.

