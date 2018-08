Per mar de fons i onatge, ara a #Tarragona es prohibeix el bany 🔴 a 5 platges:

⏩🔴Miracle

⏩🔴 Capellans

⏩🔴Llarga 3

⏩🔴Mora

⏩🔴Tamarit — Protecció civil (@emergenciescat) 9 d’agost de 2018

Protecció Civil ha activat aquest dijous l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat) per pluges intenses arreu de Catalunya. Segons han informat, pot ploure en qualsevol punt del territori, amb intensitat durant la tarda.S'esperen xàfecs acompanyats de tempesta severa en diverses comarques, que podrien descarregar més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora.A més, per mar de fons i onatge es prohibeix el bany a cinc platges de Tarragona. Concretament, les platges del Miracle, Capellans, Llarga 3, Mora i Tamarit. A les zones de bany on oneja bandera groga es demana molta precaució.

