Un sindicat dels Mossos demana armes llargues per als agents de trànsit

El sindicat de Mossos d'Esquadra Sap-Fepol, majoritari en el cos de policia, ha reclamat aquest dimecres a la Subdirecció General de Recursos Humans i a la Prefectura del cos armes llargues per als agents de l'especialitat de trànsit, perquè participen en el Pla Operatiu Específic (POE) Antiterrorista de la policia catalana.En un comunicat, el sindicat recorda que farà un any dels atemptats gihadistes a Barcelona i Cambrils i que els Mossos d'Esquadra, complint amb el Pla General de Seguretat de Catalunya 2016-2019, s'han realitzat diversos operatius antiterroristes en els quals hi han participat els especialistes de trànsit encara que amb material i armament que "no ha estat el més idoni"."Mentre altres unitats, fins i tot les de seguretat ciutadana, han realitzat el POE-Antiterrorista amb armes llargues, no ha estat així per als efectius de trànsit", critica el sindicat.

