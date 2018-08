L'imam de Ripoll no tenia antecedents, malgrat haver estat a la presó

L'imam de Ripoll i presumpte líder de la cèl·lula terrorista que va atemptar a Barcelona i Cambrils, Abdelbaki es-Satty, no constava al registre policial com a persona amb antecedents, malgrat haver complert quatre anys de condemna a la presó de Castelló per tràfic de drogues. Ho indica, segons avancen el diari Ara RAC1 , un informe de la unitat central d'informació exterior dels Mossos d'Esquadra que es va redactar quatre dies després de l'atemptat, que ara ha sortit a la llum amb les noves informacions incloses en el sumari del cas.Segons l'informe, l'historial d'Es Satty estava impol·lut i la policia catalana no tenia indicis que l'imam de Ripoll hagués estat detingut en ateriors ocasions. Aquesta excepció només es pot justificar per dos motius: o bé la policia espanyola no va registrar la detenció del 2010 o algú va esborrar -posteriorment- els antecedents del suposat líder de la cèl·lula terrorista.Sobre això, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha afirmat en una entrevista RAC1 que en totes les bases de dades han de figurar els antecedents de tothom i que "la normalitat seria que hi hagués dades que sembla ser que no existien". Un fet que ha qualificat de "sorprenent", mentre que també ha lamentat que els Mossos encara no tinguin accés als registres de les policies europees: "No formem part de ple dret, tot i l'acord de la junta de seguretat de Catalunya".Buch també ha acusat l'Estat de posar "pals a les rodes" a la investigació policial. "L'Estat ha demostrat desconfiança i posar pals a les rodes. Desitjo que el nou govern espanyol canviï d'actitud. Vam veure una actitud diferent en una reunió de fa unes setmanes, però demanem fets", ha destacat en la mateixa entrevista.

