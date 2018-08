La previsió de Boye sobre l'euroordre (i una recomanació a Puigdemont)

El coordinador de l'estratègia internacional dels polítics processats per l'1 d'octubre, l'advocat Gonzalo Boye, creu que hi haurà una tercera euroordre contra Carles Puigdemont, segons ha afirmat aquest dijous en una entrevista a Catalunya Ràdio. Boye pensa que el jutge Pablo Llarena el podria tornar a acusar quan hi hagi sentència contra la resta de processats.L'advocat comparteix amb Puigdemont que el president a l'exili no tardarà 20 anys a trepitjar territori català perquè la situació judicial es reconduirà en "termes jurídicament acceptables" en processos europeus.Boye veu "clar" que els líders independentistes "no tindran un judici just perquè no han tingut una instrucció justa". Sobre el calendari del judici, l'advocat ha assenyalat que si l'instructor de l'incident de recusació l'admet a tràmit el judici no es farà probablement fins més enllà de novembre.A banda, Boye també ha recomanat a Puigdemont que no viatgi a França, ja que tenen un conveni amb l'Estat "de persecució en calent".

