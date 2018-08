Els manters neguen haver iniciat la disputa amb el turista agredit

El sindicat de manters han comparegut aquest dijous per fixar posició arran de l'enrenou mediàtic i polític que ha generat la disputa entre un turista nord-americà i un venedor ambulant al centre de Barcelona , fets que han desencadenat la tercera reprovació del govern de Colau . Els manters han explicat la seva versió dels fets en un contacte informatiu a la plaça de Catalunya, en el qual han negat haver iniciat la disputa amb el turista.El portaveu del sindicat de manters, Lamine Sarr, ha afirmat que la baralla va començar per dos turistes que intentaven regatejar amb el manter protagonista dels fets, que no podia acceptar un preu tan baix. Ha explicat que en rebre la negativa, els homes van començar una discussió verbal, a la qual el manter va intentar posar fi demanant-los que se n’anessin. Immediatament després, els homes -que havien begut, segons el sindicat de manters- van agredir amb un cop d’ampolla a l’esquena el manter. Al mateix moment en el qual els companys del manter van acudir a ajudar-lo, va aparèixer José Bravo, ciutadà nord-americà, que va intervenir de forma violenta contra els venedors, agreujant la disputa."Els companys manters el van empènyer perquè volien evitar que se seguís amb la violència", relata Sarr. Des del sindicat també neguen que hi hagués cap dona amb un cotxet involucrada en els fets i denuncien que va ser una excusa utilitzada pel turista nord-americà per reforçar la seva tesi.Altres entitats com Tras la manta, SOS Racisme i Tanquem els CIEs han manifestat el seu suport al sindicat de manters, i segons afirmen des del sindicat, en són més de 80. El col·lectiu de Tras la manta ha acusat als grups de l'Ajuntament de participar "d'un muntatge premunicipal i racista" i ha demanat "un posicionament de veritat" al govern de Colau. Totes tres entitats s'han manifestat totalment en contra de la llei d'estrangeria i han qualificat la situació dels manters com un clar cas en el qual "el més fort es posiciona contra el més vulnerable".Des del sindicat de manters "es condemna tot tipus de violència" ha remarcat Sarr, i han recordat altres casos mediàtics com el del manter mort al barri de Lavapiés , Mame Mbaye. "Sobreviure no és un delicte", han finalitzat.

