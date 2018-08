VÍDEO Nova (i curiosa) acció d'Arran a Barcelona

Nova acció contra el model turístic d’Arran a Barcelona. Aquest cop, l’organització ha difós un vídeo a través del compte de Twitter @ArranFreeBikes, en què se'ls veu com agafen diverses bicicletes d’empreses de lloguer turístic. Les joves de l’Esquerra Independentista asseguren que les sortejaran entre les persones que facin un retuit.Segons han explicat en una nota de premsa, l'acció pretén denunciar empreses que utilitzen els espais públics habilitats per aparcar-hi bicicletes, per deixar les seves bicicletes de lloguer. “Hi ha empreses enriquint-se fent servir l’espai públic com si fos seu, impedint que puguem aparcar les nostres bicicletes als nostres barris”, ha assegurat una de les participants. “Expropiem i regalem aquestes bicicletes per visibilitzar una problemàtica quotidiana que l’actual model turístic i la desregulació del sector generen”, ha afegit.

