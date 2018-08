Nou radar de tram a Catalunya abans que acabi l'any

El Servei Català de Trànsit (SCT) té previst instal·lar abans que acabi l'any un radar de tram a la C-31 a l'altura de Badalona. Així ho ha explicat el director de Trànsit, Juli Gendrau, en una entrevista a l'ACN. Aquest radar se suma als tres que ja es van anunciar, dos a l'A-2 entre Jorba i Argençola (Anoia) i un a l'AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) i Mollet del Vallès (Vallès Oriental) i que han d'entrar en funcionament el setembre.Gendrau assenyala que tenen planificats tres radars de tram més i quatre de fixos entre el 2019 i el 2020. "Són mesures que no són populars, que no agraden, però les dades són molt clares", subratlla Gendrau. La sinistralitat va baixar un 59% el primer semestre del 2018 en els trams on hi ha radars.Gendrau defensa que les dades els avalen en la decisió d'instal·lar més radars, si bé reconeix que es tracta d'uns aparells impopulars perquè impliquen sancions i multes. "Seria diferent si els instal·léssim d'amagat, però els anunciem clarament i indiquem on comencen o que en els propers quilòmetres n'hi poden haver", puntualitza."La prioritat és reduir la sinistralitat", afirma rotund el director del SCT, després d'un semestre negre a les carreteres catalanes. 92 persones van morir en accidents de trànsit els sis primers mesos del 2018, un 42% més que en el mateix període de l'any passat; una realitat que ha portat Gendrau en les últimes setmanes a parlar d'"emergència viària".Segons dades de Trànsit, la sinistralitat mortal va reduir-se un 59% en els trams on hi ha radars en el primer semestre del 2018. Set persones van morir en accidents de trànsit; 17, l'any passat. En els trams de carretera on no hi ha radars, 85 persones van morir en accidents de trànsit en els sis primers mesos de l'any i 48 persones van perdre la vida en el mateix període del 2017, un augment del 77%.Els radars de tram, que calculen la velocitat mitjana, eviten les frenades brusques dels conductors davant l'aparell. A més, permeten controlar la velocitat en zones que són perilloses al llarg de diversos quilòmetres. Quan els tres radars de tram que estan previstos pel setembre entrin en funcionament, n'hi haurà 30 d'aquest tipus a la xarxa viària catalana.

