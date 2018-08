Estabilitzat l'incendi de Llutxent, que ha arrasat més de 3.000 hectàrees

#IFLlutxent: Consorci @BombersValencia dóna per estabilitzat l'incendi. Continuen les labors d'extinció a les zones afectades. — GVA 112CV (@GVA112) 9 d’agost de 2018

Estabilitzat l'incendi de Llutxent (la Vall d'Albaida) després de cremar més de 3.000 hectàrees. Ara per ara, manté dues parts actives, una a la zona de Llutxent i una altra a la Marxuquera, a Gandia, a la comarca de la Safor. Els Bombers de la Generalitat Valenciana han estat treballant "sense descans" en les dues zones i la pluja que ha caigut els ha ajudat en les tasques d'extinció.A diferència de la nit anterior, quan l'incendi es va desbocar, aquesta nit passada ha sigut molt més tranquil·la, amb vents moderats, cosa que fa augmentar l'esperança de controlar hui el foc. Es mantenen dos focus actius, a Barx i a la Marxuquera, a Gandia, però, segons han informat els bombers, les flames no han evolucionat al llarg de la nit, segons el Diari La Veu . A les 11 del matí d'aquest dijous, el Consorci de Bombers de València ha informat que el foc està estabilitzat.Ja a primera hora del matí, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que l'incendi està "perimetrat" i s'ha mostrat optimista al voltant de la possibilitat que els veïns i estiuejants desallotjats, alguns des de fa tres dies, puguen tornar a casa en les pròximes hores.Ahir, els avions i helicòpters van evitar que s'estenguera per la Serra de Quatretonda, on hui continuen les tasques d'extinció amb la incorparació de quatre aparells nous que fan apujar el nombre d'aeronaus a 31.Aquest dimecres la previsió de fortes ratxes de vent de llevant feia saltar totes les alarmes, ja que un dels focus de l'incendi amenaçava aquesta zona de muntanya del municipi de la Vall d'Albaida. Els mitjans aeris van refredar l'àrea per a aturar la progressió, de manera que només es van cremar 11,5 hectàrees. Tothom era conscient que si les flames travessaven la muntanya de la població de la Vall d'Albaida, l'incendi hauria pogut arribar fins a Xàtiva.Després de tres jornades de lluita contra l'incendi forestal, les xifres comencen a donar fe de la magnitud de la catàstrofe ecològica. Les flames han calcinat massa forestal de sis municipis de dues comarques diferents –la Vall d'Albaida i la Safor–; en total 3.003 hectàrees de terreny i vora 3.000 persones desallotjades, que, en alguns casos, si es donen les circumstàncies, podrien tornar a les seues residències aquest dijous.Ara per ara, el foc continua actiu, encara que els tres flancs comencen a presentar símptomes d'estabilitzar-se en les properes hores. De fet, aquest dijous el dispositiu de mitjans aeris és major que en dies anteriors. Des de les 7.10 hores, s'incorporaran progressivament fins a 31 mitjans entre avions i helicòpters.A poqueta nit d'aquest dimecres, el director general del Servei d'Emergències de la Generalitat, José María Àngel, demanava prudència a l'hora de fer una valoració sobre la situació de l'incendi de Llutxent. "Diguem-ne que l'evolució ens fa ser més optimistes, perquè ja no tenim aire calent que bufe de ponent; és més suau amb càrrega d'humitat i això ha fet que les tasques d'extinció evolucionen positivament", va indicar al Diari La Veu.I és que si durant la primera jornada de l'incendi la xifra d'hectàrees calcinades es va situar en 1.500, després de la tempesta seca de la nit de dimarts a dimecres, el nombre d'hectàrees ascendia fins a les 2.600. Al llarg de dimecres, 700 efectius terrestres i 27 mitjans aeris van redoblar esforços perquè la quantitat no cresquera en grans proporcions com ho havia fet durant la nit com a conseqüència del fort vent. De fet, l'augment va ser menor, de manera que a última hora de dimecres se situaven després de tres dies en 3.003 hectàrees repartides entre Gandia (la Safor, 948,6 hectàrees); Llutxent i Pinet (la Vall d'Albaida, 840,6 i 818,6 hectàrees respectivament); Ador i a Barx (la Safor, 150,6 i 87,11 hectàrees respectivament), i Quatretonda (la Vall d'Albaida, 11,5 hectàrees).El foc continua actiu amb tres focus però el més preocupant durant aquest dimecres era el de Llutxent, que s'adreçava espentat pel vent cap a Quatretonda. "El focus que arriba des de Pinet està quasi estabilitzat. No corre perill la serra de Quatretonda", va assegurar l'alcaldessa de la població, Aina Benavent. "Si entra, va directe a Barxeta i al final arriba fins a Xàtiva, perquè hi ha molta massa forestal i aquest matí teníem molta por perquè si entrava ja no es parava en molts quilòmetres", va relatar a Diari La Veu.Amb una previsió de vent de llevant per a dimecres es posava en perill la serra de Quatretonda –es va prohibir l'accés a la serra–, motiu pel qual, segons va explicar l'alcaldessa, el dispositiu va destinar "molts mitjans aeris" per a refredar la muntanya i evitar que les llengües de foc entraren i sumaren milers d'hectàrees al desastre ecològic.A poqueta nit d'aquest dimecres, el flanc que assetjava Quatretonda estava "quasi estabilitzat, que no vol dir controlat", mentre que el focus que encara la Safor es trobava actiu i el de Llutxent "no està estabilitzat però té bon pronòstic", va indicar Benavent.

