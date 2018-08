Un fotoperiodista català, cara a cara amb els seus segrestadors d'Estat Islàmic

Ricardo García Vilanova, durant el vídeo Foto: BBC

El fotoperiodista barceloní Ricardo García Vilanova s'ha trobat, quatre anys després del seu alliberament, cara a cara amb dos dels seus segrestadors, Alexanda Kotey i El Shafee Elsheikh, britànics i membres del grup d'Estat Islàmic anomenat "The Beatles" pel seu origen.En concret, Vilanova es trobava cobrint les conseqüències de la guerra civil a Síria quan va ser capturat el setembre del 2013 amb el reporter Javier Espinosa quan intentaven abandonar el país. Durant vuit mesos va ser empresonat i torturat juntament amb altres periodistes, com el també català Marc Marginedas.Ara, ha tornat a la zona perquè volia veure els seus captors i la BBC ho ha aprofitat per gravar-lo durant la trobada a la presó on es troben. En un breu vídeo titulat Cara a cara amb els captors d'ISIS , hi apareix Vilanova assegurant que "volia veure'ls. Veure els sospitosos i mirar-los a la cara". Durant la trobada, els gihadistes no volen parlar i rebutgen intercanviar cap paraula amb Vilanova. Al final, intenta fotografiar-los.Preguntat sobre si els aplicaria la pena de mort, apunta que no n'és favorable, i que preferiria que es quedessin empresonats fins al final dels seus dies.

