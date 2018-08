El Senat de l'Argentina rebutja despenalitzar l’avortament

El Senat argentí ha rebutjat el projecte de llei per legalitzar l’avortament, un tema polèmic en el país que ha obligat a un debat de més de 12 hores que s’ha prolongat fins a la matinada d’aquest dijous. El projecte ha estat rebutjat amb 38 vots en contra i 31 a favor. D’aquesta manera, no es podrà tornar a discutir al Congrés fins a l’1 de març del 2019, quan comença el nou curs legislatiu, i haurà de començar de zero.Milers de persones s’han concentrat durant tot el dia a l’entorn del Congrés Nacional vestides, pentinades i maquillades de verd, color que representa aquells a favor de la legislació de l’avortament. En menor mesura, també s’hi han reunit aquells que rebutgen la iniciativa, principalment religiosos i fidels a l’església catòlica.El resultat ha estat un cop dur per a la campanya pel dret a l’avortament legal, segur i gratuït, que va començar el 2006 i que lluita per posar fi a qualsevol embaràs durant les primeres catorze setmanes de gestació sense cap requisit addicional.

