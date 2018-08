L'Open Arms arriba al port d'Algesires amb 87 migrants a bord, 12 d'ells menors

El buc Open Arms, embarcació de l'ONG Proactiva Open Arms, en el qual viatgen 87 immigrants i refugiats rescatats en aigües del Mediterrani davant de les costes de Líbia, ha arribat aquest dijous cap a les 8.45 hores al port d'Algesires (Cadis). Segons ha informat Open Arms, entre els 87 immigrants hi ha un total de 12 menors, dels quals sis, a més, no van acompanyats. D'aquests últims, cinc són del Sudan i un de Gàmbia.Cap a les 8.45 hores el vaixell ha arribat a una zona del port d'Algesires molt propera al moll de Crinavis, el que hi havia previst pel seu atracament, per aquest motiu ha estat més de mitja hora després, ja sobre les 9.25 hores, quan l'Open Arms ha amarrat definitivament per al desembarcament.Un dels immigrants que han arribat en aquesta embarcació portava una petita pancarta en la qual resa "Gràcies Espanya" amb un cor.Al moll, al terme municipal de Sant Roque, la Creu Roja hi ha situat un Equip de Resposta Immediata en Emergències (ERIE) compost per unes 30 persones que els oferiran les primeres atencions mèdiques. Així mateix, al moll es troba un dispositiu format per membres de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i entitats com Acnur o CEAR.Està previst que, després d'un primer triatge sanitari per part de Creu Roja, passin a disposició policial per la seva identificació al CATI de Crinavis i, finalment, passaran a la Fase d'Estabilització i Derivació al nou Centre d'Acolliment, Emergència i Derivació de Chiclana.A aquests 87 immigrants, segons ha assenyalat el govern espanyol, no se'ls tractarà de manera excepcional o especial". Per aquest motiu la seva condició serà la mateixa que la dels rescatats diàriament en pasteres a l'estret de Gibraltar "i se seguiran els protocols establerts per a la seva atenció i acolliment".Cal recordar que aquest buc de rescat ha desembarcat en ports espanyols en dues ocasions durant aquest estiu amb persones rescatades en aigües del Mediterrani, després de rebre llum verda de l'executiu de Pedro Sánchez.Per altra banda, des de Proactiva Open Arms han agraït que el govern espanyol li hagi ofert Algesires com a port segur per al desembarcament d'aquests 87 immigrants si bé han indicat que "l'ideal hagués estat anar a un altre port més proper a la posició en la qual estàvem".El passat 4 de juliol va arribar a Barcelona amb 60 migrants a bord i el 21 va desembarcar al port de Palma una dona del Camerun i els cadàvers d'una dona i un nen. Així, aquesta ha estat la tercera vegada en aquest estiu que el buc Open Arms atraca en un port espanyol.El Govern i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van posar a la disposició de l'Open Arms els ports catalans perquè pogués atracar l'embarcació de rescat humanitari, abans de conèixer-se l'autorització oficial a desembarcar a Algesires. També València va oferir les seves "infraestructures" i "recursos econòmics i humans". Els ports de Catalunya i el valencià estaven més propers a la ubicació inicial del buc.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)