Élite Taxi envia a la premsa imatges antigues de taxis amb destrosses

Taxis presumptament sabotejats Foto: ACN

Una vintena de taxis de Barcelona apareixen amb els vidres trencats i les rodes rebentades https://t.co/e3FP0W0WJr pic.twitter.com/XLgBn0VBnz — NacióDigital (@naciodigital) 8 d’agost de 2018

Élite Taxi s'ha disculpat per haver enviat als mitjans de comunicació imatges antigues de taxis amb destrosses. En un comunicat, el sindicat manté que hi ha hagut vehicles malmesos la matinada passada i argumenta que les fotografies velles que mostren danys a taxis s’han “barrejat” amb les actuals.L'associació també fa una crida als taxistes que no deixin de denunciar cap desperfecte sobre els seus vehicles. Així mateix, puntualitza que avui han decidit fer un "stop informatiu" durant el mes d'agost en relació a l'atenció que han estat prestant als mitjans.Fonts dels Mossos d'Esquadra han indicat que no han rebut cap denúncia ni tampoc tenen cap incident obert en relació amb les suposades destrosses sobre una vintena de taxis la matinada passada a Barcelona i en indrets de l'àrea metropolitana.Els Mossos d'Esquadra no van rebre cap denúncia en tot el dia per les suposades destrosses sobre una vintena de taxis a Barcelona i a l'àrea metropolitana. El sindicat Élite del sector del taxi va indicar que tenia coneixement de 22 sabotatges sobre diferents taxis que es van registrat durant la matinada passada de dimecres a la capital catalana i a diferents indrets de l'àrea metropolitana i que sospiten de les empreses de VTC.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)