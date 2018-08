Continua la recerca de l'excursionista desaparegut a la Vall de Cardós, al Pallars

La recerca del dia d'avui ha estat infructuosa. Encara no s'ha trobat l'home desaparegut. 2 dotacions #bomberscat continuaran tota la nit a la zona per trobar indicis. Demà, si no hi ha novetats, es tornarà a activar tot el dispositiu — Bombers (@bomberscat) 8 d’agost de 2018

La recerca de l’ excursionista de 54 anys desaparegut des de dimarts al migdia a la zona del Coll de Jou, a la Vall de Cardós (el Pallars Sobirà), va ser aquest dimecres, de nou, infructuosa. L’equip de rescat no ha pogut localitzar aquest dimecres l’home, veí de Sabadell, que va sortir dimarts de ruta amb destinació a les Bordes de Nibrós però que no va tornar ni ha donat senyals de vida.Els Bombers de la Generalitat coordinen el dispositiu de recerca des del mateix dimarts a les 15.13 h., hora en què es va donar l’avís de la desaparició per part dels familiars. Segons han assenyalat els Bombers, dues dotacions del cos han continuat buscant a la zona durant tota la nit per tal de trobar indicis. Si no hi ha novetats, avui a primera hora es tornarà a activar el dispositiu.En el dispositiu de recerca d’aquest dimecres hi han participat 10 dotacions, un helicòpter dels GRAE i una unitat canina dels Bombers, així com diverses dotacions de la Unitat d’Intervenció en Muntanya dels Mossos d’Esquadra , que també rastregen la zona amb l’ajuda d’un helicòpter. Avui, com ahir, s’ha gaudit de bona visibilitat per treballar des de l’aire, unes condicions que s’espera que es repeteixin demà.Dimarts la recerca es va allargar fins a les 3 h. de la matinada. L’operatiu, que també compta amb veïns de la Vall i familiars com a voluntaris, s’ha reactivat aquest dimecres a les 7h del matí. Segons indiquen els Bombers, s’ha rastrejat exhaustivament la ruta GR11, que és la que passa per la zona del Coll de Jou.

