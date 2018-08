El PACMA crida a defensar l'accés lliure d'animals a les platges

El PACMA ha convocat una manifestació aquest dissabte al matí per defensar l'accés lliure d'animals a les platges o l'establiment d'horaris de convivència. L'acte serà a les 11h del matí a la Platja de Llevant, al costat del Parc del Fòrum, i servirà per exigir una solució a "la situació de discriminació que pateixen les famílies amb animals".El Partit Animalista assegura que no hi ha motius per seguir prohibint l'accés dels animals a les platges. Aquestes polítiques, asseguren, "converteixen en ciutadans de segona tots aquells que conviuen amb animals". Així mateix, diuen que "no existeix cap informe higienicosanitari que vinculi la presència d'animals a la platja amb insalubritat o riscos per a la salut dels banyistes". Aquestes són les platges on a dia d'avui es pot portar el gos sense problemes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)