Torra, a Batet: «No tinc temps de preocupar-me del rei»

Sap el que em preocupa a mi, Sra. @meritxell_batet ? Que avui el VP @perearagones @jmjovellado i @LlSalvado sabem que seran investigats al TSJC; que el Conseller @quimforn, a presó,i el Major Trapero s’enfronten a uns judicis indecents. Jo no tinc temps per preocupar-me del Rei. https://t.co/GsgwsK6mGR — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 8 d’agost de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha entrat al cos a cos amb la ministra d'Administracions Públiques, Meritxell Batet. La dirigent socialista li ha demanat que no faci "política partidista" amb l'homenatge a les víctimes del 17-A, arran de la presència del rei, que no és benvinguda per part de la Generalitat Torra ha respost la ministra amb les causes obertes que tenen Pere Aragonès, Josep Maria Jové i Lluís Salvadó al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona - i ara també al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) -, amb la presència a la presó de Joaquim Forn i amb el procés judicial contra Josep Lluís Trapero."No tinc temps de preocupar-me del rei", ha assenyalat Torra, que fa uns mesos ja va deixar clar que la Generalitat no convocaria el monarca en cap acte oficial. En aquest cas, les invitacions han anat a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona.

