Dos dels terroristes van rebre ajuda dels serveis socials d’Alcanar i el Montsià

Els terroristes que van atemptar a Barcelona i Cambrils van rebre ajuda per part dels serveis socials d'Alcanar mentre s'allotjaven en el xalet que temps després va explotar, segons ha publicat aquest dimecres el Diari de Tarragona , citant informacions extretes del sumari. Van rebre les prestacions durant l'any 2016, més d'un any abans del 17A a través del Consell Comarcal del Montsià i del mateix ajuntament.Així ho detalla la notícia publicada pel Diari, on s'afirma que aquests detalls consten en una investigació a càrrec de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra reflectida en el sumari. En concret s'especifica que van ser dos els terroristes que van percebre aquestes ajudes.Un d'ells va ser Younes Abouyaaqoub, l'autor de l'atropellament a la Rambla de Barcelona, i l'altre va ser Youssef Aalla, el jove que va morir en l'explosió de la casa d'Alcanar, la nit del 15 d'agost. Els dos nois haurien acudit a les dependències del Consell, per demanar informació dels tràmits d'empadronament.La informació també especifica que una treballadora social i una companya van realitzar "una visita a la casa amb la intenció de comprovar les condicions d'habitabilitat i si complia els requisits mínims per emetre l'informe favorable". En arribar al domicili es van trobar també amb Youssef Aalla.En aquella trobada els joves haurien admés que s'havien enganxat a la llum del veí i que havien entrat d'okupes a l'habitatge. Havien trobat la casa buscant per internet habitatges de bancs que estaven en subhasta.Els homes haurien explicat que no tenien família a la zona, que els seus cercles pròxims estaven a Ripoll però que volien venir a viure aquí. Un dia després de la trobada, el 12 d'abril, es van empadronar a Alcanar i hi van estar empadronats tres mesos, ja que l'11 de juliol de 2016 es van donar de baixa.

