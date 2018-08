ERC veu en la investigació d'Aragonès intenció «de decapitar i escapçar» l'independentisme

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha reaccionat enèrgicament en saber-se que el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que investigui el vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès . En declaracions a la premsa, ha denunciat "la persecució judicial contra els representants polítics i contra el moviment independentista" que creu que suposa aquest moviment del jutjat.I és que, per a Vilalta, intenten "decapitar, escapçar, que s'aturi la lluita democràtica cap a la República catalana i el dret a decidir". "Però això no passarà. A Esquerra estem més decidits i compromesos que mai, seguirem persistint en la defensa dels drets i llibertats del país. I igual que hi hem sigut sempre, hi seguim sent, i hi seguirem sent", ha avisat la republicana. En la causa, el jutjat 13 també demana al TSJC que es faci càrrec de la investigació dels diputats d'ERC Lluís Salvadó i Josep Maria Jové, que ja estaven sent investigats pel jutjat d'instrucció.En aquest sentit, Marta Vilalta ha volgut exigir a l'Estat que "s'aturi la judicialització de la política". "El que cal són respostes polítiques a una situació com que la ciutadania pugui decidir el seu futur col·lectiu", ha afegit. A més, la portaveu d'ERC ha criticat que la justícia segueixi investigant a l'entorn dels fet de l'1 d'octubre, donat que considera que "la causa contra l'1-O és una farsa, perquè votar no és delicte, fer un referèndum no és delicte". "En canvi, el que sí és una aberració, el que és una vergonya, és la manca de garanties democràtiques que fa mesos que patim", ha conclòs.

