L'Ajuntament de Barcelona denunciarà el robatori del bust de l'escriptor Narcís Oller

L'Ajuntament de Barcelona sospita que la desaparició del bust de bronze de l'escriptor Narcís Oller es deu a un robatori i per això denunciarà els fets davant els Mossos d'Esquadra aquest dijous, segons han confirmat fonts municipals. Els veïns van alertar que el pedestal que aguanta l'escultura a la plaça Narcís Oller del barri de Gràcia estava buit fa quatre dies.La sospita del consistori se sustenta en el fet que cap dels seus departaments ha retirat l'escultura per tal de realitzar tasques de manteniment. De la mateixa manera, la Guàrdia Urbana no ha rebut cap denúncia o avís de bretolada contra el bust, obra de l'artista Eusebi Arnau i que s'exhibia a la plaça del barri de Gràcia des de 1942.

